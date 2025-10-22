高市内閣の政務官の人事で県選出の三反園訓衆議院議員が財務大臣政務官に起用されました。KYTの取材に対し、三反園議員は、「県選出の国会議員として一生懸命職責を果たしたい」と語りました。財務大臣政務官に起用されたのは衆議院鹿児島2区選出の自民党の三反園訓議員（67）です。三反園議員は指宿市の出身で政治記者を30年務めた後2016年に県知事に当選。無所属で出馬した2024年の衆議院選挙では2期目の当選を果たし、202