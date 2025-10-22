株式会社ロモジャパンは、35mmフィルムカメラの新製品「Lomo MC-A」を10月22日（水）に予約開始した。ロモグラフィーの35mmフィルムカメラでは珍しく、オートフォーカス（AF）に対応した。直販価格は6万9,800円。 1970年代のフィルムコンパクトカメラを思わせるボディに、32mm F2.8のマルチコートガラスレンズ、ファインダー、フラッシュなどを搭載。 ボディは金属製で、ブラックとシルバ&#