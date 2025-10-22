山口県の無形民俗文化財に指定されている滝坂神楽舞を体験する学習会が長門市の小学校で開かれました。長門市の明倫小学校で上演されたのは、滝坂神楽舞です。3、4年生が参加し地元に伝わる神楽舞を鑑賞し、体験します。滝坂神楽舞は、江戸時代の大飢饉の際に、厄払いを願って奉納したとされ、県の無形民俗文化財に指定されています。滝坂神楽舞の太鼓は、「タンタカスッタンタンタカツク」のリズムが基本です。初めはバラバラでし