１０月１８日、福山市で男女３人が乗った車が下り坂の急カーブで崖から転落した事故で、車を運転していた１８歳の男性が意識不明となっていましたが、２１日夜、死亡したことが分かりました。同乗していた１９歳の男女２人は命に別条はないということです。（２０２５年１０月２２日放送）