来月9日からはじまる秋の全国火災予防運動を前に、防府市で22日、園児が市民に防火を呼びかけました。（防火の誓い）「ぼくたち わたしたち火遊びをしません！」元気な声で防火を誓ったのは防府市内の9つの幼稚園と保育園の園児たちです。防府市消防本部では園児の防災意識高揚を図ると共に市民に防火を呼びかけようと、毎年、園児が防府駅周辺を行進する防火パレードを開いています。園児「わっしょいわっしょい火の用心！