広島市が２２日発表した１０月１３日から１週間のインフルエンザの患者数は、１医療機関当たり「１．６０」人。前の週の２倍近くに増え、流行の基準となる「１人」を上回りました。県内では１０月１６日に「流行入り」が発表されており、感染予防対策の徹底を呼びかけています。（２０２５年１０月２２日放送）