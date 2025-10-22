NBA7季目を迎えたレイカーズの八村塁は21日（日本時間22日）、ホームでの開幕戦に先発出場した。ウォリアーズ戦では、約35分間出場し9得点、4リバウンド、3アシストを記録。3ポイントシュートを6本中3本成功させる活躍を見せたが、チームは109ー119で敗北し、黒星発進となった。レイカーズ専門メディア『Lake Show Life』のウィル・ユーディ記者は、「レイカーズの最大の懸