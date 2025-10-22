【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが10月29日にリリースするベストアルバム『BE:ST』のリード曲「I Want You Back」の制作秘話を収めたSKY-HIとSunnyによる対談映像が公開された。 ■The Jackson 5の名曲をヒップホップ的に再構築 10月27日に先行配信される「I Want You Back」は、The Jackson 5のカバー。ファンキーなベースラインやリズミカルなピアノ、ストリングスのアレンジ