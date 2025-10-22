○三洋工 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の7.32％にあたる22万株(金額で9億6030万円)を上限に、10月23日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○ＳＢＧ [東証Ｐ] 発行済み株式数の2.86％にあたる4203万3200株の自社株を消却する。消却予定日は10月31日。 ［2025年10月22日］ 株探ニュース