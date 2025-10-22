来年秋の山口デスティネーションキャンペーンに向け、山口の観光を全国の旅行会社などに売り込む大規模な会合が開かれました。山口ゆかりのサプライズゲストも登場し、会場を沸かせました。山口観光の目玉のひとつ、SLやまぐち号。普段は平日に姿を見ることはありませんが、新山口駅に到着した会議の出席者を山口駅まで送り届けつつPRも図ろうと、特別に運行されました。デスティネーションキャンペーンは