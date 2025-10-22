三原市で元同僚の男性を刃物で殺害した男に、懲役１３年の判決が言い渡されました。判決を受けたのは三原市の塗装工の男（５２）です。判決によると、男は２０２４年７月、三原市内の自宅で元同僚の石川健志さんの左胸を包丁で突き刺し殺害しました。２２日の判決で、広島地裁は「被害者の左胸に１３．５センチの深さの刺し傷があり、強い殺意が認められる。被告人が台所から包丁を持ち出したことは過剰防衛にあたらない」と