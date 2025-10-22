10月23日から県内で初めて開かれる全国農業担い手サミットに出席するため、三笠宮家の寛仁親王妃信子さまが県内を訪問されています。10月22日は姶良市の農家を訪問し、キュウリの収穫などを体験されました。三笠宮家の寛仁親王妃信子さまは10月23日から県内で初めて開かれる全国農業担い手サミットに出席するため、1泊2日の日程で鹿児島を訪問されています。10月22日は姶良市でピーマンやキュウリなどを栽培している今