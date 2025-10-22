―循環経済への移行は世界的な潮流、効率的に再利用し付加価値最大化へ― 足もとで金をはじめとする貴金属の価格が高騰していることから、資源を効率的に再利用し付加価値を最大化する社会経済システム「サーキュラーエコノミー（循環経済）」が再び関心を集めそうだ。これまでの大量生産・大量消費型の経済社会活動は、気候変動問題、天然資源の枯渇、大規模な資源採取による生物多様性の破壊な