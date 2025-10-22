常陸宮妃華子さまは、21日養蚕の発展に寄与した人たちを表彰する式典に出席されました。華子さまが出席したのは「令和7年度蚕糸功労者表彰式」で、常陸宮さまが式を主催する大日本蚕糸会の総裁を務められています。大日本蚕糸会は、1912年、明治25年に蚕糸や絹に関しての技術研究や振興を目的に創設され歴代の総裁には皇族が名を連ね、常陸宮さまは高松宮さまの後を継ぎ1981年に6代目の総裁に就任されました。表彰式では、まず華子