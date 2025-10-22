解散した「TOKIO」の国分太一さんが、日本テレビの対応を巡り、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てることが分かりました。国分太一さんは「コンプライアンス上の問題行為」を理由に自身を番組から降板させた日本テレビの対応を巡り、近く日弁連に人権救済を申し立てるということです。国分さんの代理人によりますと、番組降板に至る手続きにおいて適正さを欠く点があり、問題視しているということです。日本テレビは2025年6月、