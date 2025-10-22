自民党の高市早苗総裁が第１０４代首相に選出され、新内閣が発足した。経済安保相として初入閣した小野田紀美氏はゲーム好きで知られ、過去のＳＮＳで恋愛ゲーム「ネオロマンスシリーズ」の初代「アンジェリーク」（９４年発売）への愛を熱く語っている。３０周年を迎えた世界的人気作で、２０２０年７月には新シリーズ発表に合わせてＸに連続投稿。同作との出会いから始まり「アンジェの良さって、相手の心のモノローグとか読