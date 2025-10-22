沢田秀太氏旅行大手エイチ・アイ・エス（HIS）は22日、沢田秀太取締役上席執行役員（43）が社長に昇格する人事を発表した。来年1月の定時株主総会を経て就任する。秀太氏はHIS創業者の沢田秀雄最高顧問（74）の長男。秀雄氏は取締役に復帰し、矢田素史社長（64）は代表権のある会長に就く。旅行業界では人工知能（AI）やテクノロジーの活用が進んでいる。HISは秀太氏が技術に精通しているとして経営トップの若返りを図り、変化