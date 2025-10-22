「ミス・ワールド」世界大会の日本代表に選ばれた川名祐衣さん＝22日午後、東京都内ミスコンテスト「ミス・ワールド」の世界大会に出場する2025年日本代表最終選考会が22日、東京都内で開かれ、モデルや俳優として活動する川名祐衣さん（24）＝東京都出身＝が選ばれた。川名さんは「（決定時は）夢のような瞬間だった。世界大会に自信を持って挑めるよう準備したい」と語った。最終選考会には34人が出場。歌やダンス、楽器演奏