大相撲のロンドン公演を終えた横綱の豊昇龍が22日午後5時ごろ帰国。九州場所へ向け意気込みを語りました。34年ぶりのロンドン公演を終え羽田空港に到着した横綱・豊昇龍。5日間で訪れた観客は2万7000人。大勢のロンドン市民の前で横綱としてその力を見せつけました。横綱・豊昇龍：ロンドンの10日間楽しかったし、いろいろ素晴らしいことたくさんあった。すごく相撲が世界的に広がっていますね。その代わりにお相撲さんの僕たちも