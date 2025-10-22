世界最大のミスコンテスト「ミス・ワールド・ジャパン2025」日本大会が22日、都内で行われ、来年開催予定の世界大会へ臨む日本代表に川名祐衣さん（24）が選ばれた。終了後に取材に応じ、受賞の喜びと日の丸を背負う覚悟を語った。名前を呼ばれた瞬間について「目の前がキラキラキラとして夢のような瞬間でした」といい「肩の荷が下りたと同時に、責任も降りてきた感じがしました」と気を引き締めた。お守りを授けた家族や、歌のア