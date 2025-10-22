巨人は２２日に都内の球団事務所でスカウト会議を行った。会議後には榑松伸介スカウト部スカウトディレクターが取材に応じ、翌２３日のドラフト会議で竹丸和幸投手（２３＝鷺宮製作所）を１位指名すると公表した。竹丸は崇徳高―城西大を経て鷺宮製作所硬式野球部に入部。１５０キロを超える速球だけではなく、チェンジアップやスライダーなどの変化球を高い制球力で操る本格派左腕として注目を集めている。先発ローテーション