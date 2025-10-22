Sable Hillsが、新曲「Namu」のMVを公開した。本作に参加している僧侶と共に、＜LOUD PARK 25＞のステージにおいて初披露され、SNSでも大きな話題を集めていた同曲。寺院を舞台に不動明王の真言をフィーチャーしたMVは必見の仕上がりだ。各プラットフォームでは明日10月23日から配信スタートとなる。「Namu」2025年10月23日(木)配信https://arisingempire.com/namu＜Sable Hills 10th Anniversary Oneman Show＞2026年1月08日(木)