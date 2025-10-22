BE:FIRSTが10月29日にリリースするベストアルバム『BE:ST』のリード曲「I Want You Back」制作秘話を収めたSKY-HI・Sunnyによる対談映像が公開された。「I Want You Back」はThe Jackson 5のカバー。SKY-HIとSunnyによるプロデュースで制作された。ファンキーなベースラインやリズミカルなピアノ、ストリングスのアレンジが印象的なオリジナルにリスペクトを込めつつ、“究極のアナログ・コンソール”と称される伝説的機材 Neve 80