広島の新井貴浩監督が２２日、翌日に控えたドラフト会議で競合必至の創価大・立石正広内野手の交渉権獲得に向けて「力でご縁をたぐり寄せたい」と意気込んだ。都内で松田オーナーらとスカウト会議に出席。１３日に１２球団最速で１位指名を公表したアマＮＯ１打者について「スケールの大きさを感じるし、４番を打てる素材。競合してもいく価値のある選手」と、改めて高く評価した。一昨年は楽天との２球団競合で常広の交渉権を