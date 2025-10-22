俳優のマイケル・Ｊ・フォックスが、代表作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のデロリアンを運転するのが実は嫌いだったと明かした。１９８５年の大ヒット映画で主役のマーティ・マクフライを演じたマイケルは、今ではハリウッドの歴史に刻まれているそのタイムマシンがあまり好きではなかったそうだ。 【写真】なつかしい～『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のデロリアン 新刊の回