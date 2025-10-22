「卵焼きはもういれないで」「白いごはんは味がない」【漫画】『お弁当デイズ』を読む…と、日々増えていく娘の注文に対応すべく日々奮闘するたかぎなおこ氏。よく食べるぽっちゃり夫にはどさどさおかずを詰め込んだたっぷり弁当を、食が細い娘にはピックやフルーツで工夫したちんまり弁当を、それぞれ毎朝用意している。綺麗に焼けなかった卵焼きが、ちょっとのコツで綺麗に焼けるようになったり。娘が自信満々に作ってくれた“ト