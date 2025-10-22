就任から一夜明けて、高市内閣が本格始動し、新たに就任した大臣が「高市カラー」を打ち出しました。一方、野党は裏金問題に関わった議員の副大臣などへの登用に反発しています。10人が初入閣した高市内閣の発足から一夜、高市総理はけさ、新内閣の本格始動に意欲を見せました。高市早苗 総理「『決断と前進の内閣』、こう命名をさせていただきましたけれども、とにかく、みんなでしっかりと、意思決定をしたら前に進んでいく