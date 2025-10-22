フィギュアを万引きした疑いで逮捕されたのは、三重県職員の男でした。 【写真を見る】｢好きなマンガのフィギュアが欲しかったから｣ コンビニで4点 5000円相当を万引きした疑い 三重県職員の42歳男を逮捕 逮捕されたのは、三重県志摩建設事務所に勤務する42歳の男で、ことし8月、伊勢市内のコンビニでフィギュア4点、あわせて約5000円相当を万引きした疑いがもたれています。 警察の取り調べに男は容疑を認めたうえで、「好きな