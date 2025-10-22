千賀は自身のコンディションとの折り合いをつけられるだろうか(C)Getty Imagesメッツの千賀滉大は、シーズン途中に負った右太腿の故障が響き、後半戦は苦しいマウンドが続いた。6月までは防御率1点台をキープし、7つの白星を記録と好調を維持しながらも、負傷者リストから復帰した7月以降は未勝利と、最後まで前半戦のパフォーマンスを取り戻せなかった。【動画】アロンソの送球ミスが原因!? 千賀がハムストリングを痛めた瞬間を