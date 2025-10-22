22日(水)も日差しは控えめで、日中もあまり気温が上がりませんでした。最高気温は、新潟市中央区や長岡市・上越市高田で15.7℃を観測するなど、11月中旬並みの寒さのところが多くなりました。 秋の深まりを感じる今日このごろですが、街路樹が色づき始めています。 新潟市中央区の信濃川沿いのサクラ・ソメイヨシノは、色づきがまばらですが赤くなっている葉っぱが多くありました。このように、サクラはほかの木々よりも早く紅