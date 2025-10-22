8月の記録的な大雨から約2ヶ月半がたちました。黒酢の壺畑が被害にあった霧島市の醸造元では復旧作業が進み22日、1カ月遅れで秋の仕込みが始まりました。霧島市福山町の宇都醸造では、22日から秋の黒酢の仕込みが始まりました。一面に並んだ壺は約5000個に上ります。宇都醸造では、8月の記録的な大雨で壺畑が大きな被害を受けました。2年近く熟成していた黒酢の壺、約130個が土砂に埋もれたり倒れたりしたといいます。約4ト