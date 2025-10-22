NTT東日本グループのエヌ・ティ・ティ エムイー（NTT-ME）は10月22日、コンテナ型データセンター事業に参入すると発表した。ブランド名は「JPDC AI Container」。AI市場のニーズに短期間で構築できるコンテナ型データセンターで応える通信キャリア&データセンタビジネス部 データセンタ事業推進部門 部門長 水津次朗氏は、コンテナ型データセンター事業に参入する契機として、AIに対するニーズの高まりを挙げ、次のように説明