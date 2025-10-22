22日は県本土を中心に気温が下がり県内16の地点で今シーズン最も低い気温を観測しました。少し肌寒く感じた方も多いかもしれません。季節の足取りを追うようにそばやうどんの店では売れ行きにある変化が起きていました。(記者)「午前8時ごろの鹿児島中央駅前。雨が降っていてきょうから長袖を着ているが肌寒く感じる。通勤や通学の皆さんも長袖や上着を羽織っている方が多く見受けられる」22日は県本土を中心に気温が下