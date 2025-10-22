普段なかなか行くことができないイタリアのグルメを楽しむことができる物産展が22日から鹿児島市の百貨店で始まりました。（仁田尾美菜アナウンサー）「22日から始まったイタリア展。初日から多くの人で賑わっている」「イタリア展」では、イタリアのグルメを中心に58社から約2000品が並んでいます。こちらは世界中の食材を揃えたセレクトショップ「IBUCA」。ローストポークは国産の豚にイタリアのハ}