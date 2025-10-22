海上自衛隊呉基地は訓練中に「ため口」をきいた部下の顔を殴り、別の部下には「死ね」「辞めてしまえ」など暴言を伴う指導をしたとして、４０代の３等海曹を半年間の停職。また、部下にＳＮＳでわいせつなメッセージを送ったとして５０代の２等海曹を一か月間の減給処分としました。（２０２５年１０月２２日放送）