アフリカのウガンダで22日、大型バス2台を含む車4台がからむ交通事故が発生し、地元警察によりますと46人が死亡しました。過去数年で最悪の事故とみられています。ロイター通信によりますと、事故はウガンダの首都カンパラと北部の都市を結ぶ最も交通量の多い幹線道路で起きました。対向車線を走っていた2台の大型バスがトラックなどを追い越そうとした際、正面衝突したということです。現場では車両が大破し、救助活動が行われて