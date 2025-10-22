バレーボールのSVリーグは22日、今季のオールスター戦を神戸市のジーライオンアリーナ神戸で開催すると発表した。1月31日に女子、2月1日に男子を実施。ファン投票は10月24日から11月24日まで。リーグ推薦を加え、男女ともに28人ずつが出場する。