東北大は22日、入学時に学部を決めずに留学生と共に英語でさまざまな教養を学ぶ教育プログラム「ゲートウェイカレッジ」を2027年4月に新設すると発表した。国際社会で活躍する次世代のリーダー育成を狙う。世界最高水準の研究を目指す「国際卓越研究大」認定校への助成金を活用する。東北大によると、4月入学と、海外で教育を受けた学生を念頭にした10月入学があり、定員は計約180人。3年次以降に学部を選択する。留学などの国