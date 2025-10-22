前橋市の小川晶市長（４２）が既婚の男性職員と複数回ホテルに行っていた問題を巡り、市議会（定数３８）の７会派（３３市議）は２２日、小川市長に辞職を求め、出直し選への立候補を促す申し入れ書を提出した。申し入れ書では「市政に混乱と停滞を及ぼし、市職員に本来業務以外の過重労働と精神的な疲弊を与えている」と指摘。「市長の論理破綻した説明では信頼の回復は不可能」としている。最大会派・前橋高志会の小曽根英