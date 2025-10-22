重大な事故やインシデントが相次ぐ路面電車の熊本市電について、抜本的に組織体制を見直し安全な運行につなげるため、専門家会議の初会合が開かれました。 【写真を見る】「熊本市電」再生へ 専門家9人が運営に意見「正規職員化はモチベーション向上に」「変わる意気込みが重要」 熊本市電では、今年3月に起きた乗員乗客15人が重軽傷を負う追突事故をはじめ、去年から事故やインシデントが相次いでいます。 専門家会議は