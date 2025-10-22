日産サクラにソーラーシステムを搭載した試作車＝１５日、横須賀市日産自動車は２２日、車体上部に太陽光パネルを搭載した電動自動車（ＥＶ）「サクラ」を試作したと発表した。３１日に都内で開幕する「ジャパンモビリティショー」に出展する。開発したのは、電動スライド式の太陽光発電システム「Ａｏ−ＳｏｌａｒＥｘｔｅｎｄｅｒ（あおぞらエクステンダー）」。駐車時に可動パネルが前方に伸びて表面積を拡張し、自動で充