今年3月に日向坂46 五期生としてグループに加入後、五期生楽曲ではセンターに抜擢されるなど大注目の大野愛実さんがRayに登場！今回は、そんな大野さんに“Rayでの撮影”について振り返ってもらいました。2025年8月号の表紙撮影のことや、今回の撮影に関するエピソードは必見です♡Rayでの撮影のコトQuestion Rayの表紙撮影はどうだった？「あのとき（2025年8月号）が初めての雑誌撮影でしたし、ライブの前で怒濤の日々のなか