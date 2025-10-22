ランボルギーニの新車販売台数の半数以上を占めるのが、ブランドの大黒柱であるSUVの「ウルス」。日本市場でもこれまでのガソリンエンジン仕様にかえて、新たにPHEV（プラグインハイブリット）の「ウルスSE」の導入がはじまっている。【画像】プラグインハイブリットのランボルギーニ・ウルスSEを風光明媚な地で試す（写真10点）ランボルギーニは、脱炭素の実現に向けて電動化を進めていく「コル・タウリ（Cor Tauri）」という戦略