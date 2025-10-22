◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）第８６回菊花賞・Ｇ１（２６日、京都）の最終追い切りが２２日、東西トレセンで行われた。前肢を大きく伸ばし迫力十分にコースを駆けた。ライトトラックは栗東・ＣＷコースで手綱を促されると、弧を描くように首を下げ、素早く加速して１１秒７（６ハロン８４秒５）。ダンテスヴュー（６歳オープン）に首差先着したが、まだまだ余裕を感じさせる脚の運びだっ