1階の特産品ショップの1000万人目の利用者（香川県東京事務所提供） 東京・新橋にある香川県と愛媛県のアンテナショップ「香川・愛媛せとうち旬彩館」の利用者が22日、1000万人を達成しました。 1階の特産品ショップを訪れた1000万人目の利用者は、横浜市の宮上圭介さん（46）と三嶋理絵さん（46）で、両県の東京事務所所長が特産品の詰め合わせを贈呈しました。 また、2階のレストラン「郷土・せとうち料理かおり