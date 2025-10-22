実験室で堆積物サンプルの抽出液にラベルを付ける研究者。（北京＝新華社配信）【新華社北京10月22日】中国、米国、英国、オランダの科学者で構成された共同研究チームはこのほど、トロール漁と地球温暖化によって大陸棚の海底堆積物に含まれる水銀が流出加速リスクに直面しており、世界の漁業の安全と人々の健康を脅かしていると初めて明らかにした。水銀は毒性の強い汚染物質で、食物連鎖を通じて大量に蓄積されることで人間の