ドトールコーヒーは、サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボした「福袋2026」を、ドトールコーヒーショップで12月26日（金）に発売する。発売に先立ち、10月24日（金）より順次店頭にて予約を開始する。＞＞＞ドトール×ポチャッコのグッズをチェック！（写真18点）名前の由来は、ぽちゃぽちゃしているからポチャッコ。好奇心旺盛でおっちょこちょいでちょっぴりおせっかい。寄り道お散歩が大好きなイヌの男のコ。「福