ギフトコスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）ギフトコスメシリーズ」より、『ちいかわ』との新たなコラボアイテムとして「Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム」と「Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ」が登場。10月31日（金）10：00よりLovisiaオンラインショップ、ちいかわらんど・ちいかわマーケット及び全国のバラエティショップで順次販売される。＞＞＞ちいかわハンドクリームとリップクリームをチェッ