バック・スマホケースブランド「ajew（エジュー）」はSNSでも海外でも大人気のキャラクター『パペットスンスン』と初のコラボレーションアイテムを、ajew公式オンラインストア、ルクア大阪 ajew／A SCENE ルクア大阪店にて販売中だ。＞＞＞パペットスンスン×ajewコラボアイテムをチェック！（写真11点）『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾン