住宅の冷凍庫から5歳の女の子の遺体が発見され、母親が逮捕されました。静岡・掛川市で住宅の冷凍庫から5歳の女の子の遺体が発見され、母親・川口陽子容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕されました。警察によりますと、川口容疑者は9月中旬ごろ、5歳の娘の昌子ちゃんの遺体を自宅の冷凍庫に遺棄した疑いが持たれています。司法解剖の結果、窒息死の疑いがあるということで、警察は殺人や傷害致死の疑いも視野に捜査を進めています